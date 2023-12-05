"Українці воюють замість нас": Квасневський назвав країну, яку б захопив Путін, якби Україна не встояла

Якби Україна не встояла під час повномасштабного вторгнення РФ, то це надзвичайно б заохотило очільника Кремля Володимира Путіна йти далі – на Молдову, країни Балтії, а також Польщу.

Про це сказав президент Польщі 1995–2005 років Александр Квасневський в ексклюзивному інтерв’ю "Радіо Свобода".

Під час розмови з журналістом колишній польський очільник пригадав цитату з власної книжки-інтерв’ю "Президент", де він каже, що українці борються не тільки за свою територію.

"Українці воюють замість нас, тобто замість поляків. Я щиро там кажу, то не тільки замість нас, поляків, а замість нас всіх в демократичній Європі. Якби Україна не встояла, то це надзвичайно б заохотило Путіна йти далі. Далі для Путіна, на мою думку, – це точно Молдова, то можуть бути балтійські країни, але не виключаю, що це була б загроза і для Польщі", – запевнив Квасневський.

В чому полягає головна загроза РФ

Також Александр Квасневський підняв тему реальної російської загрози світові. За його словами, вона полягає у брехливій пропаганді Кремля.

"Як читаємо тих російських пропагандистів, то там чітко говориться, що Польща – "це теж наша територія впливів, і нема причин відмовлятися від Польщі". Звичайно, ми – в іншій ситуації, ми – в НАТО, ми – в ЄС, ми б теж не здалися, але очевидно, що рівень нашої безпеки дуже зменшився б. Росія небезпечна не тільки тому, що розвʼязує війни, Росія небезпечна, бо проводить брехливу пропаганду, бо корумпує різних людей, вони мають багато методів. Росія просто є небезпечним партнером, небезпечною державою", – пояснив Александр Квасневський.

Нагадаємо, раніше Александр Квасневський розповідав, що президент РФ Путін мав загарбницькі амбіції щодо України десятиліттями. За словами польського лідера, ще на початку ХХІ століття Путін висловлювався про Україну як частину великої Росії, але тоді це звучало від нього, як мрія. А розлютила Путіна Помаранчева революція, коли переміг Вітор Ющенко. Тоді мрія диктатора Росії, за словами Квасневського, перетворилася на план.

Читайте також: