Українці вважають найбільш дружніми країнами Польщу, Литву, Велику Британію та США - соцопитування

Росія і Білорусь для українців – це ворожі країни.

За даними загальнонаціонального опитування групи "Рейтинг" станом на 18 березня 2022 року українці вважають найбільш дружніми до України сьогодні такі держави як: Польща, Литва, Велика Британія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію. Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина – нейтральними.

На думку українців, Китай зараз переважно нейтральна країна. Тоді як Росія (98%) і Білорусь (84%) для українців – це ворожі країни. Ставлення до цих країн значно погіршилось після розв’язання ними війни проти України. В українців майже не змінилось ставлення – до Німеччини, Угорщини, Грузії. Покращилося до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

В опитування брали участь українці віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, більша частина росіян вважає, що після України Путін повинен напасти на Польщу - соцопитування.

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