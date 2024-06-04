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Українці вважають, що за Зеленського ситуація із демократією погіршилася: соцопитування КМІС

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Українці вважають, що за Зеленського ситуація із демократією погіршилася: соцопитування КМІС

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців. 

43% українців вважають, що за 5 років президентства Володимира Зеленського ситуація із демократією в країні погіршилася.

Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інститут соціології, проведеного 16-22 травня.

"19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали)", - йдеться у результатах опитування.

У КМІС зауважили, що більшість українців віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Тому питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців. 

Результати опитування щодо демократії за Володимира Зеленського / ©
Результати опитування щодо демократії за Володимира Зеленського

Нагадаємо, що сам Володимир Зеленський вважає, що Україна нині є однією з найдемократичніших країн Європи. Це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

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