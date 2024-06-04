Українці вважають, що за Зеленського ситуація із демократією погіршилася: соцопитування КМІС

43% українців вважають, що за 5 років президентства Володимира Зеленського ситуація із демократією в країні погіршилася.

Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інститут соціології, проведеного 16-22 травня.

Також читайте Генштаб заявив про ракетні удари по Криму і Росії: потім повідомлення було видалене

"19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали)", - йдеться у результатах опитування.

У КМІС зауважили, що більшість українців віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Тому питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців.

Результати опитування щодо демократії за Володимира Зеленського

Нагадаємо, що сам Володимир Зеленський вважає, що Україна нині є однією з найдемократичніших країн Європи. Це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.