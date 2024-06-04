Українці вважають, що за Зеленського ситуація із демократією погіршилася: соцопитування КМІС

Питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців.
43% українців вважають, що за 5 років президентства Володимира Зеленського ситуація із демократією в країні погіршилася.
Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інститут соціології, проведеного 16-22 травня.
"19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали)", - йдеться у результатах опитування.
У КМІС зауважили, що більшість українців віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Тому питання розбудови демократичних інституцій лишається одним із пріоритетів для українців.
Нагадаємо, що сам Володимир Зеленський вважає, що Україна нині є однією з найдемократичніших країн Європи. Це він заявив в інтерв'ю The New York Times.
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація в Україні: чи мають право ТЦК "пакувати" в буси та як діяти в такому разі — адвокатка пояснила
- Україна змінює ставлення до Китаю: Київ вперше публічно заговорив про відповідальність Пекіна за підтримку Росії у війні
- "Від заміжжя сенсу не було": найстарша породілля України Підвербна вперше розповіла про своє життя