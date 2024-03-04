Українці, які зазнали сексуального насильства з боку окупантів, отримають репарації: Стефанішина розповіла деталі

Українці, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів, отримають одноразову грошову допомогу. Сума репарацій становить 3 тисячі євро.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Як зазначається, відповідну заяву Стефанішина зробила під час конференції “Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки”.

Так, українці, які зазнали сексуального насильства з боку ворога, отримають грошову допомогу в розмірі 3 тисяч євро. Пілотна фаза проєкту стартує 15 квітня і триватиме до кінця жовтня 2024 року.

“Разом з Глобальним фондом тих, хто пережив насильство, та Урядовою уповноваженою з питань гендерної рівності ми ініціювали розробку та впровадження пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час конфлікту. Ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріїв, і виплату проміжних компенсацій. Ми формуємо дуже серйозну базу для подальшого відновлення справедливості”, – заявила Стефанішина.

Вона також додала, що справедливість не повинна мати часових обмежень, а вцілілі потребують підтримки зараз, а не після завершення війни. Крім того, в рамках першої фази цього проєкту потерпілим надаватимуть одноразові проміжні компенсації.

“29 лютого ми офіційно стартували з цим проєктом, провели перші засідання. З 1 по 31 березня вже 40 постраждалих пройдуть процедури, необхідні для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації”, – сказала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.

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