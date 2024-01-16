"Українці є шансом світу": Зеленський у Давосі про агресію РФ та можливість зупинити Путіна

Росія несе загрозу не лише для України, а й для всього світу. Найкраще – покінчити з Володимиром Путіним та його агресією зараз на території нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Путін не зупиниться на Україні"

На переконання Зеленського, якщо хтось думає, що російська загроза, це лише про нашу державу, вони фундаментально помиляються. Можливі напрямки та часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше і більше очевидними.

"Дозвольте мені запитати: яка європейська нація може сьогодні надати армію у боєготовності, подібній до української, яка стримає Росію? Скільки чоловіків та жінок ваші держави готові направити на захист іншої держави? Якщо потрібно боротись з Путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, тоді як наші хоробрі чоловіки вже це роблять? Вони є шансом світу", – запевнив український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. У вівторок, 16 січня, він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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