Українці з боргами за комунальні послуги не зможуть купувати автомобілі: подробиці

Документ ще не ухвалено парламентом, але Міністерство фінансів вже рекомендує його прийняти.

Найближчим часом Верховна Рада України може розглянути і прийняти законопроєкт №9363, який обмежить можливість реєстрації транспортних засобів для деяких українців. Ці обмеження можуть стосуватися осіб з непогашеними боргами за комунальні послуги.

Документ ще не затверджений парламентом, але Міністерство фінансів вже рекомендувало прийняти його за основу.

Автори законопроєкту пояснюють, що його ухвалення допоможе стимулювати людей погашати свої заборгованості. В нинішній редакції законопроєкту пропонується перевіряти осіб, які реєструють автомобілі в сервісних центрах МВС, через Єдиний реєстр боржників. Якщо у людини є борги, їй відмовлять у реєстрації транспортного засобу. Однак, це не заважає таким особам купити автомобіль "за довіреністю".

У пояснювальній записці йдеться про те, що існуючі заходи примусового виконання рішень є застарілими і потребують оновлення через цифровізацію та оптимізацію процесів стягнення з майна боржника.

Нагадаємо, рахунки українців з боргами до 100 тис. грн найближчим часом розблокують. Це дозволить людям проводити платежі навіть в умовах воєнного часу.

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