Українці з деокупованих територій та зони бойових дій зможуть отримати додаткові виплати

Українці з деокупованих територій та зони бойових дій зможуть отримати додаткові виплати

Уряд розширив перелік українців, які отримуватимуть додаткові виплати від держави. Це стосується виплат у 2-2,5 тисячі гривень щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з найбільш вразливих соціальних категорій.

Тепер відповідна програма буде розширена. Додаткові виплати зможуть отримати люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проєкти, які допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що для отримання таких виплат українці можуть подати заявку на інформаційній платформі "єДопомога" (edopomoga.gov.ua), а з часом оформлювати заявку можна буде через "Дію".

Нагадаємо, в Україні оновили перелік громад, розташованих у зонах бойових дій та в окупації. На основі цього переліку виплачуватимуть гроші внутрішнім переселенцям.

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