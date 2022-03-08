Українці з регіонів найбільш активних бойових дій можуть отримати 6,5 тис. грн: як це зробити

Витрати кошти можна на будь-які потреби.
Від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми "єПідтримка".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.
Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.
"Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни", - йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації.
Як отримати 6500 грн:
- Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка".
- Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає, тут ви можете дізнатися, як її оформити.
- Натисніть "Отримати допомогу".
- Очікуйте зарахування коштів протягом доби
Федоров наголосив: ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.
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