Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

Українці з регіонів найбільш активних бойових дій можуть отримати 6,5 тис. грн: як це зробити

Українці з регіонів найбільш активних бойових дій можуть отримати 6,5 тис. грн: як це зробити

Витрати кошти можна на будь-які потреби.

Від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми "єПідтримка".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

"Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни", - йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації.

Як отримати 6500 грн:

Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка". Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає, тут ви можете дізнатися, як її оформити. Натисніть "Отримати допомогу". Очікуйте зарахування коштів протягом доби

Федоров наголосив: ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.

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