Українці за кордоном отримують рахунки за комунпослуги в залишених квартирах: нардеп пояснив чому

За надання певних комунальних послуг потрібно платити, навіть якщо у квартирі ніхто не проживає.

Українці, які через війну виїхали за кордон і не живуть у своїх квартирах, продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги.

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко пояснив, чому так відбувається, в коментарі телеканалу “Київ24”.

За його словами, люди неправильно вважають, що їхні квартири у багатоповерхівках, в яких вони тимчасово не проживають, не отримують комунальних послуг.

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“Там не все так просто. Якщо людина перебуває в Польщі чи в Німеччині, а в неї квартира в багатоквартирному будинку, це не означає, що будинок не споживає енергоресурсів або не отримує інших послуг”, - наголосив Кучеренко.

Нардеп нагадав, що в багатоквартирному будинку освітлюються також місця загального користування, тому за цю електроенергію теж доводиться платити, особливо, якщо в будинку створене ОСББ.

“По теплу ситуація інша. Але навіть якщо людина обмежила споживання, це не означає, що зовсім квартира не опалюється, тому йде нарахування за тепло”, - пояснив він, додавши, що теплоносій до багатоквартирного будинку все одно подається.

Нагадаємо, деяких пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку. Йдеться про жителів сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сферах культури, медицини чи освіти, та продовжують проживати у сільській місцевості.

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