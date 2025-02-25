Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронювання – що про це відомо

В Міннацєдності анонсували створення так званих Unity Hub, де громадянам пропонуватимуть роботу в секторі оборони, яка передбачає бронювання.

Українці, що проживають на території інших держав зможуть отримати бронювання від мобілізації у спеціальних закордонних центрах з подальшим працевлаштуванням в Україні.

Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає "Економічна правда".

Міністр розповів, що у країнах, де проживає найбільше українців, створюються так звані Unity Hub. У цих центрах нададуть можливість у майбутньому інтегрувати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Unity Hub пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", – сказав Чернишов, коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону.

Він запевнив, що отримати бронювання від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив відстрочку для заброньованих працівників до 31 березня.

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