Українці за рекордні три години зібрали підписи під петицією про повернення декларування

В Україні створили петицію до президента з вимогою повернути до парламенту законопроєкт про декларації і відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. Необхідну кількість підписів зібрали за рекордні три години.

Петиція за повернення до Верховної Ради законопроєкту про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів усього за три години від моменту публікації.

Про це повідомляє очільник правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Так, петиція пройшла модерацію і була відкрита до підписання о 17:00. Вже о 20:10 під нею було 25 тисяч підписів, необхідних для її обовʼязкового розгляду президентом України.

Шабунін каже, що це рекорд підписання українцями петицій до президента за весь час існування цього інструменту. І це з огляду на те, що для збору необхідних 25 тисяч голосів відводиться 91 день.

Слід додати, що автором петиції, яку так активно підтримали українці, є військовослужбовець Олександр Ябчанка, який служить у роті "Гонор" у складі батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він нещодавно отримав третє поранення на передовій.

Саме до його петиції долучилися тисячі українців із закликом до глави держави відреагувати на цей запит. Шабунін також наголошує, що рішення щодо законопроєкту про декларації нині за президентом Зеленським.

"Воно НЕ про те, чи відкриють декларації зараз, чи через рік. Президент вирішує, чи відкриють декларації ЗАРАЗ, чи НЕ відкриватимуть ще багато років", - наголосив громадський діяч.

Нагадаємо, Верховна Рада України у вівторок, 9 вересня, повернула електронне декларування для українських посадовців, проте доступ до них буде закритим. Голосування за відповідну правку нардепи провалили.

Після цього на суспільне невдоволення відреагував і Зеленський. Він заявив, що проведе кілька консультацій і лише тоді ухвалить рішення, чи підписувати новий законопроєкт, чи накладати на нього вето.

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