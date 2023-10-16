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Українці запустили у TikTok смішний тред із фразами, які можна сказати на манікюрі і під час сексу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Українці запустили у TikTok смішний тред із фразами, які можна сказати на манікюрі і під час сексу

TikTok / Фото: Associated Press

Користувачам соцмережі пропонують писати фрази, які і можна сказати на манікюрі і у ліжку.

У соцмережі TikTok завірусився тред (діалог - ред.), де користувачам запропонували написати фрази, які можна сказати і на манікюрі, і під час інтиму.  

Юзерам так сподобалась ця ідея, що вони почали "сипати" смішними фразами під одним із відео у TikTok.

@pro.natali.nails

Я перша , пишу в комент ✍

♬ Я памятатиму твої сліди - _

Ось деякі з них:

  • "Мені вас подружка порадила"
  • "А чому така коротка довжина?" 
  • "Сфоткаю і виставлю в інсту"
  • "Чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо"
  • "Можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав"
  • "Я тут учора сама собі трохи поколупала"
  • "У вас інструмент упав"
  • "Воно має так пекти чи витягувати?"
  • "Я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд"
  • "Я остання, чи хтось ще є після мене"
  • "А 60 секунд точно достатньо?"
  • "А знімати процес будемо?"
  • "Мені терміново потрібно, у мене завтра весілля"
  • "Ще довго? Бо в мене спина болить"
  • "Розслаб руку"
  • "Візьмеш мене о 7-й ранку"
  • "Порекомендую Вас своїй подрузі"

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Дата публікації
Перегляди
1204
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