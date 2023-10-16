Українці запустили у TikTok смішний тред із фразами, які можна сказати на манікюрі і під час сексу

Користувачам соцмережі пропонують писати фрази, які і можна сказати на манікюрі і у ліжку.

У соцмережі TikTok завірусився тред (діалог - ред.), де користувачам запропонували написати фрази, які можна сказати і на манікюрі, і під час інтиму.

Юзерам так сподобалась ця ідея, що вони почали "сипати" смішними фразами під одним із відео у TikTok.

Ось деякі з них:

"Мені вас подружка порадила"

"А чому така коротка довжина?"

"Сфоткаю і виставлю в інсту"

"Чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо"

"Можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав"

"Я тут учора сама собі трохи поколупала"

"У вас інструмент упав"

"Воно має так пекти чи витягувати?"

"Я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд"

"Я остання, чи хтось ще є після мене"

"А 60 секунд точно достатньо?"

"А знімати процес будемо?"

"Мені терміново потрібно, у мене завтра весілля"

"Ще довго? Бо в мене спина болить"

"Розслаб руку"

"Візьмеш мене о 7-й ранку"

"Порекомендую Вас своїй подрузі"

Читайте також: