Українці запустили у TikTok смішний тред із фразами, які можна сказати на манікюрі і під час сексу

Користувачам соцмережі пропонують писати фрази, які і можна сказати на манікюрі і у ліжку.
У соцмережі TikTok завірусився тред (діалог - ред.), де користувачам запропонували написати фрази, які можна сказати і на манікюрі, і під час інтиму.
Юзерам так сподобалась ця ідея, що вони почали "сипати" смішними фразами під одним із відео у TikTok.
@pro.natali.nails
Я перша , пишу в комент ✍♬ Я памятатиму твої сліди - _
Ось деякі з них:
- "Мені вас подружка порадила"
- "А чому така коротка довжина?"
- "Сфоткаю і виставлю в інсту"
- "Чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо"
- "Можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав"
- "Я тут учора сама собі трохи поколупала"
- "У вас інструмент упав"
- "Воно має так пекти чи витягувати?"
- "Я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд"
- "Я остання, чи хтось ще є після мене"
- "А 60 секунд точно достатньо?"
- "А знімати процес будемо?"
- "Мені терміново потрібно, у мене завтра весілля"
- "Ще довго? Бо в мене спина болить"
- "Розслаб руку"
- "Візьмеш мене о 7-й ранку"
- "Порекомендую Вас своїй подрузі"
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