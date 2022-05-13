Українці заробили 13 млн гривень на продажі одягу для силових структур Росії

Українці в окупованому Криму створили підприємство з виробництва форменого одягу для співробітників силових структур і правоохоронних органів Росії. Вони заробили 13 млн гривень у взаємодії з окупаційною владою.

Про це 13 травня повідомили в Національній поліції України.

Відомо, що протягом 2021 року під приводом ведення діяльності з пошиття одягу та медичних засобів українці отримували кошти від банків за договором факторингового обслуговування.

Для цього зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо обсягів поставленої продукції. Крім того, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та штучно створюючи видимість господарських операцій, вони відображали постачання продукції по колу між цими суб’єктами господарювання. Отримані гроші украинцы перераховували на підконтрольні рахунки, а також на рахунки підприємств, створених на території Криму.

Також, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та запровадження воєнного стану, підозрювані не припинили свою підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території. Вони продовжують своїми діями підтримувати та забезпечувати матеріальними ресурсами воєнізовані формування РФ, які базуються в Криму.

Відповідно до висновків експертів, сума завданих внаслідок протиправної діяльності підозрюваних сягає 13 млн грн. Щоб відшкодувати завдані зловмисниками збитки на майно та транспортні засоби загальною сумою понад 6,5 млн грн було накладено арешти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії українському уряду довелося витратити уже понад 245 мільярдів гривень.

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