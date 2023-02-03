Українські військові завершать навчання на ЗРК Patriot у США найближчими тижнями

Навчання українських військових на ЗРК Patriot може завершитися вже за кілька тижнів.

Про це повідомив аташе з питань оборони Посольства України у США Борис Кременецький у коментарі для "Голос Америки".

"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже минув відтоді, як вони прибули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року", – сказав він.

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Нагадаємо, днями українські захисники прибули до Німеччини, аби навчатися роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot. А тренування військових з України на ЗРК Patriot у штаті Оклахома розпочалися в середині січня.

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ЗРК Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни, інформував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Українські військові в Німеччині та США навчаються працювати із Patriot

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