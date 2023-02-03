Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові завершать навчання на ЗРК Patriot у США найближчими тижнями

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові завершать навчання на ЗРК Patriot у США найближчими тижнями

Фото: Associated Press

Захисники України опановують зброю з випередженням графіка.

Навчання українських військових на ЗРК Patriot може завершитися вже за кілька тижнів. 

Про це повідомив аташе з питань оборони Посольства України у США Борис Кременецький у коментарі для "Голос Америки"

"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже минув відтоді, як вони прибули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року", – сказав він.

Нагадаємо, днями українські захисники прибули до Німеччини, аби навчатися роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot. А тренування військових з України на ЗРК Patriot у штаті Оклахома розпочалися в середині січня. 

ЗРК Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни, інформував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

Українські військові в Німеччині та США навчаються працювати із Patriot

Українські військові в Німеччині та США навчаються працювати із Patriot

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація