Українці зазнали інформаційної атаки: надходили фейкові повідомлення щодо збоїв у роботі банкоматів

Кіберполіція вже розслідує інцидент.

Сьогодні, 15 лютого, українцям масово почали надходити повідомлення щодо збоїв у роботі банкоматів. У кіберполіції таку інформацію вже спростували і почали розслідування.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

"Кіберполіція встановлює осіб, причетних до розсилання смс-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів. Інформація про технічні несправності банкоматів, поширена через спам-розсилку, не відповідає дійсності", — заявили в кіберполіції.

Правоохоронці проаналізували вміст смс-повідомлень та встановили, що вони "не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки".

Нагадаємо, у роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій. Українці скаржаться, що сайт і застосунок банку вже протягом кількох годин не працюють через технічні проблеми.

Збоїв зазнав також і державний "Ощадбанк". Мобільний банкінг не працює, платежі не проходять. Про проблеми в роботі банку його користувачі повідомляють у соцмережах.

Не працюють також сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України. "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", — заявили в центрі інформаційної безпеки при РНБО.

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