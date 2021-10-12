Українці згенерували в "Дії" понад 1,6 млн COVID-сертифікатів

У МОЗ радять звертатися на "гарячу лінію", якщо виникають проблеми з отриманням е-документа.

Від початку запуску цифрових COVID-сертифікатів українці згенерували 1,6 млн документів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоровя України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Від початку запуску такого сервісу у нас вже згенеровано понад 1,6 млн сертифікатів", - повідомила представниця відомства.

За її словами, існують випадки, коли сертифікат в застосунку "Дія" не генерується. Це стається з двох причин:

людина отримала щеплення за кордоном, а даних про це немає в українській електронній системі охорони здоров'я

дані про проведення щеплення були внесені з помилками.

COVID-сертифікат у застосунку "Дія": які проблеми можуть виникнути і що радить Марія Карчевич

Представниця МОЗ радить звертатися на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я. Там мають виправити помилки, якщо такі є.

Заступниця міністра порадила у такому випадку звернутися на гарячу лінію МОЗ з тим, щоб виправити помилкові дані.

До слова, згенерувати сертифікат можна не тільки в застосунку "Дія", а й на порталі "Дія". Документ про щеплення з порталу можна роздрукувати. Крім того, можна отримати паперове свідоцтво про вакцинацію. Документ видає сімейний лікар або медик, який вакцинував.

Нагадаємо, в Україні розпочали тестування нові COVID-сертифікати в "Дії" - про результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусу. За словами представника Мінцифри, вже найближчим часом в Україні будуть діяти три види сертифікатів на рівні ЄС: документ про вакцинацію, тестування та одужання від COVID-19.

Від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

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