Українці зменшили вороже військо на 15 росіян, Т-72 та автомобільну техніку

Українського армійською авіацією завдано два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
А ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на
15 російських військових, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів.
Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря.
«Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний», - іронізують українські військові.
Нагадаємо, протягом 12 серпня ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі.
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