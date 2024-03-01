Українці змінили ставлення до поляків за рік – результати опитування

Які настрої українців щодо громадян Польщі та чи вплинуло на це блокування кордону.

Після двох років повномасштабного вторгнення Росії до Україну частка українців, які позитивно ставляться до поляків, скоротилася від 39% до 31%. Відношення до поляків погіршилося на 10% – від 3% 2023 року до 13% – 2024 року. Не змінилося ставлення у 53% українців.

Про це свідчать результати опитування польського державного аналітичного центру Centrum Mieroszewskiego.

Якої думки українці про поляків

Дуже добре до поляків ставляться 9% українців, тоді як 2023 року цей показник становив 19%. Погано до поляків ставляться 7% людей – 2023 року ці дані показували – 1%.

Результати опитування українців про громадян Польщі / Інфографіка: Centrum Mieroszewskiego

Результати опитування українців про громадян Польщі / Інфографіка: Centrum Mieroszewskiego

Блокада кордону

Про блокаду кордону України та Польщі знають 58% українців. 38% громадян переконані, що основна причина – об'єктивний конфлікт економічних інтересів обох держав. 31% – кажуть про вплив осіб або держав, які зацікавлені у розпалюванні польсько-української напруженості. 26% – вплив виборів у Польщі.

25% українців вважають, що пункти пропуску на кордоні країн блокують польські фермери, а 19% кажуть, що російські агенти.

Результати опитування українців про громадян Польщі / Інфографіка: Centrum Mieroszewskiego

Нагадаємо, майже половина поляків вважають ймовірним напад Росії на Польщу.

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