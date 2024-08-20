Українці зможуть через "Дію" отримувати кешбек: які товари підлягають компенсації

Програма кешбеку від Міністерства економіки на базі "Дії" почне працювати з вересня 2024 року.

Міністерство економіки розробляє програму кешбеку, яка дозволить українцям отримувати до 3 тисяч гривень щомісяця за покупки українських товарів через додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як працюватиме Нацкешбек

Для участі в програмі українці зможуть використовувати додаток "Дія". У цьому застосунку буде доступно:

Перевіряти суму нарахованого та виплаченого кешбеку.

Використовувати нараховані кошти для оплати певних послуг.

На що можна витратити кешбек

Отримані гроші можна буде витратити на:

Комунальні послуги.

Пожертви на підтримку армії.

Купівлю військових облігацій.

Послуги транспорту.

Мобільний зв’язок.

Розваги, такі як кіно.

Медичні послуги.

Для українських виробників

Виробники та продавці з України можуть подати заявку на участь у програмі через портал "Дія". Вони зможуть зареєструвати свої товари для участі у програмі компенсацій.

Програма розпочне свою роботу у вересні 2024 року. Попри технічні складнощі і численні інтеграції з державними реєстрами, процес отримання кешбеку буде спрощений для користувачів.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що через застосунок "Дія" тепер можна буде продати тільки одне авто, щоб уникнути перекупів. Він зазначив, що понад 140 тисяч українців уже перереєстрували авто через цей додаток, і тепер користувачам буде надаватися причина відмови в перереєстрації.

Читайте також: