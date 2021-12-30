Українці зможуть оформити картку для виплати "ковідної" тисячі в ще одному банку

Українці зможуть оформити картку для виплати "ковідної" тисячі в ще одному банку

У програмі "єПідтримка" наразі беруть участь 7 банків.

У межах програми "єПідтримка" вакциновані проти коронавірусу українці можуть оформити картку для отримання 1000 гривень у "Райффайзен Банку".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Оформити картку можна і в найближчому відділенні, і онлайн. Після цього у "Дії" необхідно подати заяву на виплату "ковідної" тисячі. Для цього слід відкрити застосунок та в розділі "Послуги" надіслати заяву на отримання допомоги і обрати відповідну картку.

"У Райффайзен Банку відтепер можна оформити картку "єПідтримка" та отримати 1 000 грн грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз оформити картку для виплати тисячі гривень можна у "Монобанку", "ПриватБанку", "Ощадбанку", "А-Банку", "Альфа-Банку", "УкрСіббанку", "Райффайзен Банку".

Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звітував, що вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка". Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

Ти, хто встиг у грудні подати заяву, зможуть зробити це протягом наступних місяців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка" громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

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