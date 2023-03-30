Українці зможуть оформити паспорти ще в одній країні Євросоюзу

Від 31 березня тестовому режимі запрацює сервіс з оформлення паспортів для громадян України в німецькому Берліні.

Про це повідомили у державному підприємстві "Документ".

Українських громадян прийматимуть за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

"На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватись від понеділка до суботи - від 9:00 до 18:00 за "живою" чергою. Про повноцінний запуск роботи центру буде повідомлено на всіх офіційних ресурсах ДП "Документ", - йдеться в повідомленні.

До слова, цього місяця в тестовому режимі запустили видаванн паспортів у ще двох країнах ЄС - у Словаччині та Чехії. Раніше українці могли оформити паспортні документи лише в Польщі та Туреччині.

Нагадаємо, українцям радять перевірити закордонні паспорти після того, як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації.

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