Українці зможуть отримати гроші на книжки: скільки, коли і за яких умов

Гроші на книжки можна буде отримати в застосунку "Дія" вже в грудні.

Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в застосунку "Дія". Всі українці, яким 2024-го виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 грн від держави на купівлю українських книжок.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Оформити заяву на виплати можна буде за кілька кліків у застосунку "Дія".

На які книжки можна витратити гроші

За повідомленням Мінцифри, 908 грн можна витратити на паперові, електронні та аудіокниги.

"Детальніше про послугу розкажемо пізніше. Стежте за новинами Мінцифри, щоб не пропустити запуск", — додали в міністерстві.

Відомо, що проєкт буде реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.

Нагадаємо, стало відомо, що понад 2 млн українців отримають гроші через "Укрпошту". Йдеться про програму "Зимова єПідтримка".

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