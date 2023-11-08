Українці зможуть отримати грошову допомогу для вивчення англійської: Федоров розповів подробиці

На підтримку законопроєкту про надання англійській мові статусу міжнародної Мінцифри запустило програму Future Perfect. Її мета – популяризувати вивчення англійської. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів деталі.

Українці, в рамках національної програми Future Perfect, матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у колонці для Forbes.

"Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect - це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти і міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат", - пише міністр.

За словами Федорова, нині для українців готують новий проєкт у форматі "єПідтримка", який надаватиме грошову допомогу для вивчення англійської.

"Схожий проєкт реалізували з "ковідними" сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови", - додає Федоров.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432, покликаний офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Законопроєкт №9432 унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, в роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо. Зокрема, там вказані категорії посад, претенденти на які зобов’язані володіти англійською мовою.

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