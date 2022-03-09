Українці зможуть отримати в “Дії” єдиний цифровий документ: для чого він потрібен

Українці зможуть отримати в “Дії” єдиний цифровий документ: для чого він потрібен

Тимчасове цифрове посвідчення визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

У мобільному застосунку та на ввебпорталі “Дія” з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, така послуга потрібна українцям, яких війна застала зненацька, тож багато громадян залишились без документів.

“Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах”, - повідомив прем’єр.

Послуга єДокумент стане автоматично доступною для всіх користувачів “Дії”.

Нагадаємо, після російського вторгнення 24 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров попередив, що деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку "Дія" можуть будуть недоступними.

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