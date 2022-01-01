Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон

Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року.

З 1 січня 2022 року в силу вступає Закон України "Про електронні комунікації". Згідно з ним сім-картка телефона має бути зареєстрована за паспортом.

Також читайте Євросоюз відклав введення обов'язкової плати за поїздки по безвізу

Про це повідомляє "Юридична газета".

Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.

Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.