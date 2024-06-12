Українці зможуть взяти безпроцентний кредит на сонячні панелі та вітряки: що відомо

Кабінет міністрів України зробив важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України.
Кабмін затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Про це йдеться у постанові від 7 червня 2024 р. № 673.
Підтримка надається для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.
Максимальна сума кредиту - 480 тис. гривень на строк до п’яти років.
Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які відповідають критеріям. Підтримка надається у вигляді повної компенсації Фондом процентних ставок за кредитами фізичних осіб.
Дія цього Порядку не поширюється на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру за "зеленим" тарифом.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції URC-2024 у Берліні повідомила, що Євросоюз надішле Україні тисячі сонячних панелей, а також виділить 1,9 мільярда євро до кінця цього місяця у межах плану Ukrainian Facility.
Читайте також:
- Зима в Україні буде тяжкою: як зробити так, щоб у будинку було світло, попри ймовірні масові відключення
- "Терміново треба робити наступні кроки": експертка пояснила, як подолати дефіцит електропотужностей
- Шанс на зиму зі світлом: експерти пояснили, скільки додаткових мегаватів вже є і скільки ще може бути