Українці зможуть взяти безпроцентний кредит на сонячні панелі та вітряки: що відомо

Кабінет міністрів України зробив важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України.

Кабмін затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Про це йдеться у постанові від 7 червня 2024 р. № 673.

Підтримка надається для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.

Максимальна сума кредиту - 480 тис. гривень на строк до п’яти років.

Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які відповідають критеріям. Підтримка надається у вигляді повної компенсації Фондом процентних ставок за кредитами фізичних осіб.

Дія цього Порядку не поширюється на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру за "зеленим" тарифом.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції URC-2024 у Берліні повідомила, що Євросоюз надішле Україні тисячі сонячних панелей, а також виділить 1,9 мільярда євро до кінця цього місяця у межах плану Ukrainian Facility.

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