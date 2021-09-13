Українців чекають зміни карантинних правил: коли уряд погодить нові обмеження

Ситуація з коронавірусом в Україні з приходом осені почала стрімко погіршуватися і регіони опинилися на порозі посилення карантинних обмежень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

Про це у понеділок, 13 вересня, йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів за результатами селекторної наради щодо запобігання поширення коронавірусу, передають "Українські Новини".

"Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників навчальних закладів. Профільні міністерства повинні активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде в жовту зону", – зазначив Шмигаль під час наради.

Нововведення щодо обмежувальних протиепідемічних заходів будуть прийняті найближчим часом.

Своєю чергою, джерело в Кабміні повідомило, що уряд вже сьогодні погодить нові правила карантину в Україні. Засідання призначено на 17:30, пише РБК-Україна.

Нагадаємо:

Від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше. Що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину - у нашому матеріалі.

Новини тижня: чи буде в Україні посилення карантинних обмежень

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