Українців-чоловіків за кордоном хочуть обмежити у правах: на чому наполягає МЗС

Народна депутатка Ірина Фріз вважає, що обмеження консульських послуг для українців за кордоном не матиме позитивного ефекту для мобілізації.

У профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо пропозиції про обмеження надання консульських послуг, яка надійшла від МЗС.

Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз, голоси розділилися 50/50.

“Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок”, – додала вона.

За словами Ірини Фріз, обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для мобілізації, але навпаки – матиме негативні наслідки через підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування, збільшення тих, хто взагалі відмовлятиметься від громадянства України.

“Варто зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання – розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави загалом. Будемо боротися за зняття цієї норми”, – заявила вона.

Нагадаємо, в новому законопроєкті про мобілізацію пропонують надавати українцям за кордоном консульські послуги лише за наявності військово-облікових документів.

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