Українців каратимуть через борги за світло – кому відключатимуть електроенергію

В Україні повернули відключення світла споживачам за заборгованість. Кабінет міністрів постановою №1405 від 29 грудня 2023 року дозволив енергопостачальникам відключати споживачів із заборгованістю від електромереж.Це стосується мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Про це йдеться на сайті уряду.

Деякі регіональні постачальники електроенергії також попереджають про відключення світла у разі заборгованості.

Так, ТОВ "Кіровоградська обласна ЕК" пропонує своїм клієнтам укладення договору щодо реструктуризації заборгованості.

"Для цього Вам необхідно звернутися до найближчого представництва нашої компанії з документами, що підтверджують Вашу неплатоспроможність", - пояснили в обленерго.

Щоб укласти таку угоду, споживач має подати документи до профільної комісії.

довідку про склад сім'ї;

інформацію про доходи усіх дорослих членів родини, які живуть разом;

заяву про погашення боргу за послуги;

якщо в родині є люди, які не працюють, треба представити документи, які підтверджують причину їх тимчасового безробіття.

Угода про погашення боргу укладається з власником будинку або з орендодавцем.

Нагадаємо, тариф на електроенергію в Україні для населення складає 2,64 гривні за кіловат-годину.

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