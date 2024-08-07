Українців лякають можливим сильним землетрусом: сейсмолог оцінив рівень небезпеки

Прогнозування землетрусів наразі є своєрідним передбаченням, адже досі не існує способу, який міг би точно визначити час та силу стихійного лиха.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус магнитудою 7-7,5 бала за шкалою Ріхтера, який має статися в сейсмоактивній зоні Вранча.

Чи існує реальна загроза для українців, розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера у коментарі "24 Каналу".

Сейсмолог зазначив, що наслідки землетрусів в Україні добре вивчені. Зокрема відомо, що ризик сильного землетрусу відрізняється для різних регіонів країни. Найсильніших землетрусів можна очікувати лише на південному заході Одеської області.

Олександр Кендзера зауважив, що для мінімізації наслідків можливого землетрусу усі будівлі мають відповідати нормам сейсмобезпеки.

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"Загроза сейсмічної небезпеки на території України існує, але вона не рівномірно розподілена. Сильні землетруси останнім часом відбуваються дуже рідко", – пояснив експерт.

Він також наголосив, що прогнозування землетрусів є дуже складним математичним обчисленням. До того ж вчені досі не знайшли спосіб, за допомогою якого можна було б заздалегідь визначити час та силу можливого стихійного лиха.

"Найпотужніші землетруси відбуваються в зоні Вранча, але ближче до території України вони не несуть значної небезпеки. Спрогнозувати їх також неможливо, адже може виникнути один сильний або сотні слабких землетрусів", – пояснив Кендзера.

Нагадаємо, геофізик Володимир Шляховий вважає, що найближчими роками майже вся країна опиниться в епіцентрі потужного землетрусу. За потужності у 7-7,5 бала на стінах будинків виникатимуть тріщини.

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