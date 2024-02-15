Українців наполегливо просять не ігнорувати повітряну тривогу: що відомо

Українців просять не ігнорувати попереджень про повітряну тривогу - особливо сьогодні, 15 лютого. Адже країна-агресорка може мститися за затоплення корабля "Цезар Куніков" напередодні.

Про це в телемарафоні заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, потоплення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" - це серйозна іміджева і військова втрата для Москви. Тому росіяни захочуть показати перш за все власному народу, як вони помстилися за втрату судна. Ігнат наголошує, що "сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог".

"Тому не виключені подальші ворожі дії чи провокації. Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень та бережіть себе та своїх рідних", - наголосив спікер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог мститься за втрату корабля! Обстріли можуть бути цілий день! Ігнат про атаку

Нагадаємо, зранку 15 лютого окупаційна армія РФ завдала масованого удару по Україні. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей. Загалом росіяни запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні.

Близько 11:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. "Почервоніли" усі області. Сирени лунали від 10:53 до 12:02.

Під час цієї тривоги Повітряні сили попередили про пуски ракет, а також загрозу балістики з Бєлгородської області РФ.

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