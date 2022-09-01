Українців ошукують з "грошовими виплатами від ООН", активізувалися онлайн-шахраї

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

Держспецзв'язок попереджає, останнім часом активізувалися аферисти, що використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста і т.д. , обіцяючи виплати "коштом конфіскованих активів Росії", посилаючись на нечинне рішення різних органів влади України.

Як працює схема

Зловмисники діють у соцмережі Facebook. У публікаціях вони пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого "Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених коштів". На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату при наданні персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат, злодії отримують дані банківської карти.

Як уберегтися від шахраїв

Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів — особливо коли мова йде про будь-які виплати. Перевіряйте дані. При необхідності уточніть телефоном або під час особистого візиту.

Ніколи не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих і підозрілих вебсайтах.

Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті — негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного додатку, гарячої лінії банку або через Інтернет-банкінг.

Список шахрайських сторінок можна перевірити за посиланням CERT-UA

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