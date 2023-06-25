Українців очікує стрімкий спад цін на овочі та фрукти: експерт озвучив прогноз

В Україні впадуть ціни на овочі на фрукти у найближчі три місяці, крім того, знизиться вартість всього борщового набору.

Про це розповів економіст Олег Пєндзін в ефірі "Громадського радіо" .

Експерт передбачає, що вартість борщового набору стане нижчою, оскільки сьогоднішнє здорожчання цін є традиційним сезонним чинником.

"Ми вже з вами бачимо, що на борщовий набір, на овочі, фрукти, які вирощуються на нашій території, ціни вже почали падати. Ми реально очікуємо, що десь у середині червня ціни на весь спектр овочів/фруктів будуть набагато нижчими, Що ще місяць тому. Традиційно, як починається літо, ціни падають. Така ситуація триває, як правило, до середини/кінця вересня . Після цього, як зберуть урожай, розпочнеться сезон поступового зростання цін", - пояснив Пензін.

За словами експерта, українці можуть очікувати значного спаду цін з восени.

Водночас в же у липні 2023 року українцям доведеться більше платити за комунальні послуги, зокрема, електроенергію, тариф на яку зріс на початку літа. Крім того, експерти прогнозують значне здорожчання автомобільного пального.

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