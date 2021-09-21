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Українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори: чому це відбувається і як захиститися

Українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори: чому це відбувається і як захиститися

УНІАН

Мобільні оператори продають SIM-карти, які були в користуванні, але у них закінчився термін придатності.

Нав’язливі дзвінки колекторів відомі багатьом українцям, які навіть після придбання нової SIM-карти можуть стати їхніми жертвами. Причина в тому, що мобільні оператори відключають номери, якими тривалий час ніхто не користувався, а потім продають їх повторно, а разом із ними і "терор" колекторів.

Про це пише видання UBR.

Як зазначається, у разі, якщо людина не користується послугами мобільного оператора, той видаляє номер. Після деактивації SIM-карту з попереднім номером можуть випустити.

Переважно повинен минути рік від моменту, як абонент перестав поповнювати мобільний рахунок і дзвонити з мобільного номера, щоб потім його внесли знову в базу. Утім, є випадки, коли продають номер новому власнику вже за три місяці.

Такий процес, як уточнюється, не заборонений законодавством, але новому власнику можуть почати надходити повідомлення від колекторів щодо попереднього власника, за яким і було прив'язано комбінацію цифр, із вимогою повернути борг.

У результаті колектори роками можуть телефонувати боржникам, замовляти автодозвон, надсилати СМС і т.д. Водночас, довести, що у номера змінився власник, вкрай складно. Серед можливих способів захисту: скарги до НБУ і поліції, але якщо колектори почали погрожувати. 

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