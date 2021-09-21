Українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори: чому це відбувається і як захиститися

Українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори: чому це відбувається і як захиститися

Мобільні оператори продають SIM-карти, які були в користуванні, але у них закінчився термін придатності.

Нав’язливі дзвінки колекторів відомі багатьом українцям, які навіть після придбання нової SIM-карти можуть стати їхніми жертвами. Причина в тому, що мобільні оператори відключають номери, якими тривалий час ніхто не користувався, а потім продають їх повторно, а разом із ними і "терор" колекторів.

Про це пише видання UBR.

Як зазначається, у разі, якщо людина не користується послугами мобільного оператора, той видаляє номер. Після деактивації SIM-карту з попереднім номером можуть випустити.

Переважно повинен минути рік від моменту, як абонент перестав поповнювати мобільний рахунок і дзвонити з мобільного номера, щоб потім його внесли знову в базу. Утім, є випадки, коли продають номер новому власнику вже за три місяці.

Такий процес, як уточнюється, не заборонений законодавством, але новому власнику можуть почати надходити повідомлення від колекторів щодо попереднього власника, за яким і було прив'язано комбінацію цифр, із вимогою повернути борг.

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У результаті колектори роками можуть телефонувати боржникам, замовляти автодозвон, надсилати СМС і т.д. Водночас, довести, що у номера змінився власник, вкрай складно. Серед можливих способів захисту: скарги до НБУ і поліції, але якщо колектори почали погрожувати.

Крім того наголошується, що з допомогою номера, який попередній власник використовував як фінансовий, але заблокував його, можна навіть отримати доступ до чужого рахунку. Нагадаємо, від 14 серпня набувала чинності норма закону, яка регулює роботу колекторів. Фінансові установи мають зареєструватись, аби держава перевіряла їхню діяльність відповідно до нового закону. Роботу цих компаній тепер регулює Національний банк України. Туди можна звертатись, якщо вас тероризують дзвінками і погрозами. В березні депутати ухвалили закон, за яким колекторам забороняється телефонувати вночі, більш ніж два рази на день і погрожувати людині. Здебільшого стягувачі телефонують українцям, які кредитів не мають, натомість боржника знають. У Нацбанку запевняють - якщо у колектора збереться більше трьох порушень, за законом його роботу припинять. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Чи можливо вберегтися та покарати колекторів, що надокучають

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