Українців почнуть повертати з-за кордону: як саме і що про це відомо

Ба більше, у Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українських громадян. Він має стартувати вже цього року.

Чим буде займатися Агентство національної єдності та які послуги можна буде отримати у "Хабах єдності" за кордоном – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

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Повернення українців з-за кордону

Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов.

"Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься"

З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені "Хаби єдності" – департаменти Агенції національної єдності. Вони з’являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв’язку з Батьківщиною та українського ринку праці.

Нагадаю, раніше повідомлялось, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною. Про це заявляв радник Президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків-українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом. І домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше, Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і площині виробництва військового озброєння.

Нагадаємо, влітку 2024-го президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому.

Метою створення Міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців.

Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований, а тому "в цьому є ідея створення Міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію". Водночас українці все більше виїздять за кордон. Так, станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні.

А от Олексій Чернишов у грудні 2024 року повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є"

Хаби єдності

У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами. Як повідомлялося, 3 грудня Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Своєю чергою Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. 23 грудня 2024 року віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності". Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

Як зазначалося раніше, Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців.

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