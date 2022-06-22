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Українців попередили про масову затримку потягів "Укрзалізниці": що сталося

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Українців попередили про масову затримку потягів "Укрзалізниці": що сталося

Фото: Укрзалізниця

Через аварію на залізничній колії 22 червня змінився рух потягів.

На ділянці Задвір'я — Красне з рейок зійшов вантажний вагон. Через це низка пасажирських потягів "Укрзалізниці" затримується. 

 Про це інформує пресслужба УЗ.

Наразі у списку 12 потягів, які затримуються. Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.

"Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється", - йдеться в повідомленні "УЗ".

Затримуються, зокрема, такі потяги:

  1. № 18/17 Львів — Харків;
  2. № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
  3. № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
  4. № 60/59 Чоп — Київ;
  5. № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
  6. № 92/91 Львів — Київ;
  7. № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
  8. № 12/11 Львів — Одеса;
  9. № 82/81 Ужгород — Київ;
  10. № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
  11. № 56/55 Рахів — Київ;
  12. № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.                        

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням Київ - Шостка.

Раніше "Укрзалізниця" змінила розклад руху потяга Київ - Хмельницький.

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