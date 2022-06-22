Українців попередили про масову затримку потягів "Укрзалізниці": що сталося

Через аварію на залізничній колії 22 червня змінився рух потягів.
На ділянці Задвір'я — Красне з рейок зійшов вантажний вагон. Через це низка пасажирських потягів "Укрзалізниці" затримується.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Наразі у списку 12 потягів, які затримуються. Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.
"Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється", - йдеться в повідомленні "УЗ".
Затримуються, зокрема, такі потяги:
- № 18/17 Львів — Харків;
- № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
- № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
- № 60/59 Чоп — Київ;
- № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
- № 92/91 Львів — Київ;
- № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
- № 12/11 Львів — Одеса;
- № 82/81 Ужгород — Київ;
- № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
- № 56/55 Рахів — Київ;
- № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням Київ - Шостка.
Раніше "Укрзалізниця" змінила розклад руху потяга Київ - Хмельницький.
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