Українців попередили про масову затримку потягів "Укрзалізниці": що сталося

Українців попередили про масову затримку потягів "Укрзалізниці": що сталося

Через аварію на залізничній колії 22 червня змінився рух потягів.

На ділянці Задвір'я — Красне з рейок зійшов вантажний вагон. Через це низка пасажирських потягів "Укрзалізниці" затримується.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Наразі у списку 12 потягів, які затримуються. Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.

"Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється", - йдеться в повідомленні "УЗ".

Затримуються, зокрема, такі потяги:

№ 18/17 Львів — Харків; № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми; № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса; № 60/59 Чоп — Київ; № 32/31 Перемишль — Запоріжжя; № 92/91 Львів — Київ; № 2/1 Івано-Франківськ — Харків; № 12/11 Львів — Одеса; № 82/81 Ужгород — Київ; № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса; № 56/55 Рахів — Київ; № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням Київ - Шостка.

Раніше "Укрзалізниця" змінила розклад руху потяга Київ - Хмельницький.

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