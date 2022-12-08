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Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: коли, де та чого очікувати

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: коли, де та чого очікувати

ілюстрація / Фото: pixabay.com

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 8 грудня та протягом дня 9 грудня. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"До кінця доби 8 грудня, протягом доби 9 грудня в Україні, крім східних областей, туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

У Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 грудня, вночі та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У ДСНС звернулися до водіїв з проханням бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Під час керування автомобілем в тумані необхідно:

  • істотно знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
  • у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Прогноз погоди на 8 грудня

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода 8 грудня в Україні буде багатою на опади у вигляді снігу та дощу. Температура вдень коливатиметься від 2° морозу до 3°, на півдні країни вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°. Також на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.

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Дата публікації
Перегляди
1033
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