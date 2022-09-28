Українців попередили про небезпечні метеоявища 29 вересня: у яких регіонах та чого очікувати

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Українців попередили про густий туман вранці 29 вересня.
Про це повідомляє ДСНС.
"Увага! Вночі та вранці 29 вересня у південних, центральних та східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.
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