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Українців попередили про небезпечні метеоявища 29 вересня: у яких регіонах та чого очікувати

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Українців попередили про небезпечні метеоявища 29 вересня: у яких регіонах та чого очікувати

ілюстрація / Фото: pixabay.com

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Українців попередили про густий туман вранці 29 вересня.

Про це повідомляє ДСНС.

"Увага! Вночі та вранці 29 вересня у південних, центральних та східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3036
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