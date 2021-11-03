Українців попередили про небезпечну погоду: коли і де очікувати на стихію

Українців попередили про небезпечну погоду: коли і де очікувати на стихію

Найближчими днями в Україні буде тепло.

Погода в Україні в четвер, 4 листопада, в Україні буде вітряною.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Також читайте Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місяця

Вона розповіла, що завтра опадів в Україні не передбачається. Дощитиме на крайньому заході України. Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на Півночі України, в західній частині та багатьох центральних областях.

"Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом із черговим рум'яним страждальцем за долю народу, глянцеві дороги та закутуйтесь щільніше", - порадила Діденко.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині - до +14...+19 градусів. Загалом в Україні буде не холодно, +10...+15 градусів.

"У Києві завтра, у четвер, дощу не очікується. Буде вітряно - обережно! - та досить тепло, до +12+14 градусів.У п'ятницю в столиці потепліє аж до +16 градусів", - написала Діденко.

Наприкінець синоптикиня додала, що завтра та післязавтра буде в Україні тепліше, вихідними - холодніше, у понеділок, 8 листопада, знову стовпчики термометрів піднімуться. Утім, від 9 листопада очікується похолодання.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 4 листопада вночі та вранці на більшій частині території країни очікуються тумани. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

"У західному регіоні тумани будуть поодинокими, в той час, як на решті території доволі густими, інколи під час туманів може спостерігатися невелика морось. Завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Закарпатській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ", - додали синоптики.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Українцям також розповіли, чи буде сніг на зимові свята.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Погода в Україні: із півдня заходить циклон, який несе із собою невелике похолодання і дощі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання