Українців попередили про небезпеку перебування на кризі: як діяти, якщо опинився на тонкому льоду

Надзвичайники та правоохоронці закликають громадян утриматися від прогулянок та ігор на льоду.

Українців попередили про небезпеку перебування на кризі. Через теплу погоду лід став надзвичайно тонким, через що є загроза провалитися. Надзвичайники прохають утриматися від прогулянок на водоймах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, надзвичайники та правоохоронці закликають громадян утриматися від прогулянок та ігор на льоду, адже такі розваги можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Тож аби не провалитися під лід, дітям варто пам’ятати:

Виходити на лід дітям без батьків — заборонено.

Вирушати на водойми поодинці — небезпечно.

Не можна перевіряти товщину криги ударами ніг.

Якщо лід недостатньо міцний — треба негайно зупинитися та повернутися назад тим самим шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні.

Не збиратися великими групами на одному місці.

“Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, надавати допомогу треба лише тоді, коли ти впевнений у власній безпеці та силі. Якщо ні — негайно клич по допомогу дорослих”, — акцентували в ДСНС.

Нагадаємо, що на Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування.

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