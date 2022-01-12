Українців попередили про ожеледицю на дорогах: у яких регіонах буде небезпечно

У зв'язку з погодними умовами водіям слід бути уважними на дорозі, дотримуватися рекомендованої швидкості, відстаней та уникати небезпечних маневрів.
В Україні впродовж 12 січня на дорогах очікується ожеледиця. У зв'язку з погодними умовами оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, обережними слід бути мешканцям усіх областей, у яких очікується ожеледиця. Виняток - південні регіони.
На дорогах і вулицях, як кажуть рятувальники, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
"12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). На Київщині та у столиці 12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - сказано в повідомлення ДСНС.
Під час ожеледиці і водіям, і пішоходам треба дотримуватися правил безпеки. Передусім, кермувальникам не варто перевищувати швидкість і виконувати ризиковані маневрування, слід вмикати габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі; та обов'язково змінити літні шини на зимові.
Пішоходам радять ходити повільніше і бути уважнішими, не перебігати дорогу перед авто, оминати металеві кришки люків.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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