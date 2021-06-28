Українців попередили про погіршення погоди 28 червня: які регіони накриють град та шквали

Українців попередили про погіршення погоди 28 червня: які регіони накриють град та шквали

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 28 червня в Україні, крім західних та більшості південних областей, грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 28 червня грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, страшна негода пронеслася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Дерева падали ніби іграшкові, били машини та перекривали дороги міські, а ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.

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