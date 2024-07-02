Українців попередили про погіршення погодних умов – подекуди град і шквали

В Україні очікуються I та II рівні небезпеки.

В Україні погіршуються погодні умови. Так, у Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози – I рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У середу, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки. У Чернівецькій області – II рівень небезпеки – помаранчевий.

Надзвичайники просять бути обережними та дотримуватися правил безпеки, перебуваючи на вулиці.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику.

Читайте також: