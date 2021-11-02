Українцям назвали дату очікуваного піку COVID-19 і попередили про ризик повторного спалаху

В Україні завдяки вакцинації менше людей потрапляє до лікарні.

Наразі в Україні вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусу, але ризик повторного спалаху все ще актуальний.

Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

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За його словами, однією з причин стабілізації ситуації є збільшення темпів вакцинації. Також результат можуть давати обмеження "червоної" зони.

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"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація та рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Це є дуже необхідно для України зараз, але це не означає, що це перемога, що це вже пікові навантаження на систему охорони здоров'я, пікові значення по виявлених випадках, госпіталізації і смертності", - зазначив Ганіченко.

Водночас, він попередив про високий ризик повторного зростання.

"Говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки що рано. Зможемо говорити про стабілізацію, коли побачимо позитивний тренд протягом двох-трьох тижнів... В Україні можливий пік протягом першої половини листопада. Необхідно нарощувати темпи вакцинації і дотримуватися карантину", - заявив експерт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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