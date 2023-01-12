Українців попередили про шахраїв-"благодійників", які виманюють гроші від імені ГУР: як працює схема

Українців просять не перераховувати кошти невідомим "благодійникам" та довіряти тільки офіційним повідомленням, щоб не стати жертвою шахраїв.

В Україні активізувалися шахраї, які у Мережі від імені ГУР збирають кошти начебто на "благодійність", але роблять це з метою власної наживи.

Про це попередили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У розвідці наголосили, що фіксують збільшення кількості випадків шахрайства, коли зловмисники проводять "благодійні збори" з метою власної наживи.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України не проводить збори коштів на сторонніх ресурсах та неверифікованих сторінках у соцмережах. Ділки прикриваються іменем ГУР і начальником генерал-майором Кирилом Будановим особисто, у зв'язку з чим закликаємо вас не перераховувати кошти невідомим "благодійникам" та довіряти тільки офіційним повідомленням", - йдеться в повідомленні.

У Головному управлінні розвідки зауважили, що співпрацюють винятково з благодійними фондами та волонтерськими організаціями, які мають належну репутацію та історію діяльності.

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"Ми вдячні вам за підтримку, але разом з тим не хочемо, аби українці у цей непростий час стали об’єктом шахрайської схеми", - додали у ГУР.

Нагадаємо, на фоні проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей. Українців просять в жодному разі не передавати особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам. По допомогу звертайтеся самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів.

Раніше ми розповідали про те, якими бувають шахрайські схеми у період дії воєнного стану: які існують та як захиститися.

Тим часом правоохоронці затримали "волонтера" з Прикарпаття, який привласнив понад 1 млн гривень, зібраних для ЗСУ. Чоловіку повідомили про підозру.

Також у Києві правоохоронці викрили 23-річного шахрая, який пропонував вивезти громадян із зони бойових дій, однак щойно отримував гроші, припиняв виходити на зв'язок. За свої послуги шахрай просив від 5 тис. гривень із повною передоплатою. За шахрайство йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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