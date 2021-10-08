Українців попередили про сильний вітер 8 жовтня: де очікувати пориви до 15-20 м/с

Українців попередили про сильний вітер 8 жовтня: де очікувати пориви до 15-20 м/с

Опадів у п'ятницю не очікується.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про пориви вітру.

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Про це повідомляє ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, 8 жовтня у більшості західних та південно-східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше у ТСН.Ранок розповіли, що до України прийшов антициклон і приніс похолодання. Вдень воно буде майже непомітним: в більшості областей 10-15 градусів вище нуля. Утім, вночі можливі заморозки.

Як повідомлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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