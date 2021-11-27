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Українців попередили про сильний вітер: пориви сягатимуть понад 20 м/с

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Українців попередили про сильний вітер: пориви сягатимуть понад 20 м/с

Associated Press

Сильний вітер буде у Карпатах.

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні: прогнозують сильний вітер. 

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє ДСНС.

Зазначається, що 27 листопада вночі та вранці пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Втім, більше штормитиме наа високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с. 

Рятувальники попереджають про I рівень небезпечності або жовтий.

Слід зауважити, що в Одеській області від 26 листопада вирує шторм "Ілмаїз". Приблизно до 30 листопада він приноситиме в місто та області сильні пориви вітру, а також дощі.

Як повідомлялося, у суботу, 27 листопада, майже в усій Україні стане тепліше, але дощитиме. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. На високогір'ї Карпат 25-30 м/с.  В Карпатах - мокрий сніг та дощ, а температура протягом доби близько нуля.

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