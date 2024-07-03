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Українців попередили про складнощі у пунктах пропуску на кордоні з Польщею: що відомо

Українців попередили про складнощі у пунктах пропуску на кордоні з Польщею: що відомо

Пункт пропуску на кордоні. / Фото: УНІАН

Стався технічний збій.

У середу, 3 липня, через проведення технічних робіт з боку Польщі, сповільнено рух у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні на Львівщині.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що за інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у КПП "Шегині".

Окрім того, відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску "Рава-Руська" та "Угринів".

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, днями Польща призупинила пропуск на кордоні українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення у пунктах пропуску на польсько-українському кордоні від 1 липня.

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