Українців попередили про спалах "Омікрону", одразу після "Дельти": коли буде COVID-зростання

Наразі Україна виходить з хвилі захворюваності на "Дельту".

Штам "Омікрон" є в Україні потенційною загрозою початку зростання COVID-захворюваності в січні 2022 року. Очікується, що кількість випадків захворювання під час нового спалаху може бути більшою, аніж під час "Дельти".

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко 21 грудня.

За його словами, зараз в Україні на відміну від Європи спостерігається спад захворюваності на коронавірус. Однак, "Омікрон"-штам все ще залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

"В Україні вже шостий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій - на 17%, смертність - на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року", - сказав Ганіченко.

Водночас, він припускає, що завдяки тому, що вже багато українців вакциновані проти коронавірусу, новий спалах захворюваності може бути з меншими показниками. Йдеться про те, що кількість випадків зараження "Омікроном" може бути значно більше, аніж за "Дельти", проте кількість госпіталізацій і смертності буде нижче.

"Потенційно за випадками ми можемо мати більші цифри, але з госпіталізаціями і смертністю, станом на сьогоднішній день, ми очікуємо менші цифри, ніж у поточній хвилі "Дельти", з якої ми виходимо", - пояснив він.

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