Українців попередили про ускладнення погодних умов: де 29 грудня ситуація буде найгіршою

Українців попередили про ускладнення погодних умов: де 29 грудня ситуація буде найгіршою

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту.

У середу, 29 грудня, по всій Україні оголошено перший рівень небезпечності, а у Донецькій області, на узбережжі Азовського моря та у Закарпатській області - третій, червоний.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними Укргідрометцентру, внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов: 29 грудня на дорогах країни ожеледиця, вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний). Водночас на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).

У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Нагадаємо, що у Харкові сильна хуртовина паралізувала рух транспорту: ввечері місто стало у годинні затори. Слід зауважити, що дощ, а після нього мороз скував у ковзанку Миколаївську область. Крига вкрила і дерева, і електричні дроти, які обледенілі масово рвалися від ваги і вітру. Без світла там залишились 44 населених пункти, через це зупинилися і котельні.

Через завірюху затори паралізували також Вінницю, Дніпро та Кіровоградську область.